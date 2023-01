Radares em rodovias da região ainda não estão funcionando, afirma Eixo SP

Pela manhã desta terça-feira (3), várias mensagens foram enviadas ao jornalismo Folha Regional, na busca de informações sobre o início da operação dos radares existentes nas rodovias da região administradas pela Eixo SP.

Visando informar os internautas e leitores do portal ifolharegional.com.br, nossa reportagem entrou em contato com a Eixo SP, que através de nota informou que os radares instalados nas rodovias administradas pela concessionária na região ainda seguem em processo de instalação e não foram homologados até o momento.

A concessionária informou ainda que “até a conclusão definitiva da localização dos equipamentos, está previsto o remanejamento, caso apontada a necessidade por órgãos competentes”.

Portanto, quem trafega pelas rodovias SP-294 e SP-425, deve sim manter a atenção aos limites de velocidade, porém, ainda não estão sendo fiscalizados pelos dispositivos fixos instalados como, por exemplo, no trecho do trevo da Lagoa Seca em Adamantina, no dispositivo de aceso ao Distrito de Atlântida em Flórida Paulista e outros pontos da região.

Vale também ressaltar os cuidados ao se aproximar destes dispositivos, mantendo a atenção para evitar colisões e outros tipos de acidentes.