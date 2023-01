ADAMANTINA: Prefeitura abre processo licitatório para construção de barracão no Poliesportivo

A Prefeitura de Adamantina deu início ao processo licitatório que objetiva contratar empresa especializada na construção de barracão de uso múltiplo no Conjunto Poliesportivo. O valor da licitação é de R$ 221.469,26.

O município recebeu 200 mil por ter ficado entre cinco melhores municípios no Programa Parcerias Municipais com o plano de ação com o tema “Segurança Alimentar” e R$ 21.469,29 será de recursos próprios.

A licitação acontecerá no dia 16 de janeiro de 2023 às 9h na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada na Rua Osvaldo Cruz nº 262, 4º andar, centro, no Paço Municipal.

Contudo, os envelopes com a habilitação e propostas deverão ser entregues fechados até o dia 16 de janeiro às 8h45 na Secretaria de Finanças, 3º andar, do Paço Municipal. A vigência contratual será de 12 meses.

As empresas que desejarem participar do certamente devem efetuar cadastramento prévio obrigatório, apresentando até o dia 11 de janeiro às 17h30 todos os documentos necessários no Departamento de Licitação que funciona no 3º andar da Prefeitura Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-9010 ou 3502-9045.