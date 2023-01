FLÓRIDA: Abertas inscrições para Campeonato de Futebol Médio

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Flórida Paulista abriu nesta semana as inscrições para o 3ª Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre.

A competição terá início provavelmente ainda neste mês de janeiro, porém ainda sem data definida e pretende reunir atletas da Cidade Amizade.

Os times podem se inscrever gratuitamente até o dia 13 de janeiro, sendo que as fichas podem ser retiradas na sede da Secretaria de Esportes de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Roberto Aléssio, o campeonato acontecerá no recém-inaugurado campo de futebol do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”. O campo passou por diversas melhorias e cuidados para receber as partidas que deverão acontecer aos domingos pela manhã.

Vale ressaltar que o campeonato será direcionado somente as equipes do município.

O congresso técnico com as equipes participantes será realizado após o período das inscrições se encerrarem, em data ainda a ser definida.