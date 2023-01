FLÓRIDA: Instituto Retribuir premia professor e aluno da Escola Pércio com notebooks

O Instituto Retribuir de Flórida Paulista entregou dois notebooks a um professor e também para uma aluna da Escola Pércio.

A premiação denominada “aluno e professor nota 10”, foi destinada pelo Retribuir de acordo com as avaliações e o conteúdo proposto dentro do Programa de Ensino Integral recém implantado na unidade e avaliando também o destaque de ambos os premiados na realização de atividades.

Receberam os notebooks das mãos do presidente do Instituto Retribuir, Fernando Marton e do tesoureiro Dionísio Geris, o professor Cleber Belo de Lima e a aluna Lívia Garcia da Silva, do 9º ano.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Fernando Marton, destacou que tal iniciativa visa incentivar tanto os alunos quanto os professores da unidade escolar e ainda garantir melhores condições de estudo e aplicação de conteúdo para ambos.

Também foram elencados pelo Instituto Retribuir os constantes investimentos realizados nos últimos anos na Escola Pércio, que têm refletido significativamente na melhoria do ensino e em outros importantes resultados, além da disciplina e outros índices da unidade escolar.

“Entre as metas do Retribuir, está a colaboração com a educação no município, em especial à Escola Pércio na qual muitos deste instituto passaram e que hoje podem devolver parte do que conquistaram colaborando com as gerações futuras”, finalizou Marton.