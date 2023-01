Flórida receberá a maior tropeada do interior com a Cavalgada do Eduardinho e Amigos

Flórida Paulista receberá mais uma vez a maior tropeada do interior paulista com a “Cavalgada do Eduardinho e Amigos”.

A chegada da tropa está prevista acontecer por volta das 13h de sábado (7), quando acontecerão a recepção com almoço e jantar, pernoitando na Chácara do Sindicato Rural e na madrugada do dia seguinte saindo com destino aos demais munícipios pela qual está programada para passar.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Márcio Cardoso, presidente da Comitiva Cardoso de Flórida Paulista que recepcionará a tropa, destacou a alegria em poder celebrar a amizade, saúde e a manutenção desta cultura em mais um ano passando pelo município.

Aqueles que desejarem assistir ao desfile podem marcar presença nas imediações do trevo da cidade, próximo da Chácara do Sindicato Rural onde ocorrerá a chegada da grande tropa de animais.