Eixo SP entrega 24 novas viaturas para policiamento rodoviário

Veículos irão auxiliar na segurança de rodovias do interior paulista

O policiamento rodoviário no interior paulista está equipado com novos veículos. A Eixo SP Concessionária de Rodovias entregou 24 automóveis zero km que irão auxiliar no patrulhamento de rotina e ostensivo em rodovias que cortam municípios do Centro-Oeste.

A entrega foi feita pelo gerente de Operações da Eixo SP, Paulo Balbino, na manhã desta sexta-feira, 6, na sede do comando do policiamento rodoviário em Bauru. O comandante do 2º Batalhão PMRv, tenente-coronel Heraldo Carlos Monteiro, recebeu dois sedans Toyota Corolla e 22 minivans GM Spin, que substituem as unidades entregues em agosto de 2020.



Os veículos são entregues prontos para uso, com identificação visual da corporação, GPS, radiocomunicador e terminal de consulta ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

“As viaturas vão atuar nas regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente. Esta cessão da Eixo SP é fundamental para a segurança dos usuários das rodovias. Os novos equipamentos vão cumprir o objetivo em comum da rodovia e da Polícia Rodoviária, de salvar pessoas e proteger a vida”, afirma o tenente Monteiro.