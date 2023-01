Filho é preso depois de agredir com socos o próprio pai, de 85 anos

O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica, com base no paragrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, que indica que, “se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, a pena reflete em uma detenção, de seis meses a um ano.