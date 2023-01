FLÓRIDA: Escola Pércio tem nova direção

A Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista recebeu no último dia 2 de janeiro o seu novo diretor.

Trata-se de Tiago Rafael Alves, que tem 34 anos de idade e que encara o desafio de gerir uma das escolas com maior número de alunos da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina.

Tiago Rafael nasceu em Pacaembu, é casado, tem dois filhos e reside em Adamantina.Graduado em História, Pedagogia e Gestão Ambiental, pós-graduado lato sensu em Libras, História e Filosofia, Educação em Direitos Humanos e Ciências Sociais Aplicadas e Mundo do Trabalho, é mestrando pelo PPGG-MP da FCT/UNESP Campus de Presidente Prudente.

Ingressou no serviço público estadual em 2009, na função de Agente de Organização Escolar (EE Profa. Elmoza Antonio João – Mariápolis).

Nesta função passou pelas EE Octaviano José Correa e EE Dr. Pércio Gomez Gonzales (Flórida Paulista) e EE Profa. Fleurides Cavallini Menechino (Adamantina).

Como docente, atuou nas seguintes unidades escolares da Rede Estadual: EE Idene Rodrigues dos Santos (Junqueirópolis); EE Julieta Guedes de Mendonça (Dracena); EE Profa. Elmoza Antonio João (Mariápolis); EE Joel Aguiar (Pacaembu); EE José Firpo (Lucélia); ETE Eng. Herval Bellusci; EE Helen Keller; EE Durvalino Grion e Fleurides Cavallini Menechino (Adamantina); e EE Prof. Carlos Umberto Carrara (Lucélia).

Na rede particular, atuou no Colégio Madre Clélia Merloni (Adamantina) e Colégio Objetivo de Pacaembu (COPAC). No Ensino Superior, atualmente integra o corpo docente do curso de direito da FADAP/FAP (Tupã).

Além da docência, Prof. Tiago também já desempenhou diferentes funções na Rede Estadual, como: Vice-diretor de escola e Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico (PCNP) de Projetos Especiais, História e Filosofia e Tecnologia, vinculado à DER de Adamantina.

Ao assumir o cargo em Flórida Paulista, Tiago Rafael conversou com o jornalismo Folha Regional e destacou sua alegria em poder colaborar com o ensino da Cidade Amizade que tão bem o acolheu e que agora retorna para fazer pouco mais na educação de pré-adolescentes e adolescentes.

Ele também se colocou à disposição dos professores e demais profissionais da Escola Pércio, bem como da população floridense para que juntos possam garantir a união entre escola e comunidade voltada à formação dos cidadãos de bem.