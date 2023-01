Morador de Flórida Paulista, caminhoneiro morre em grave acidente em rodovia do Paraná

Morador de Flórida Paulista, o luceliense William Oliveira, 34 anos, morreu em um grave acidente ocorrido na BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho no Paraná.

O acidente mobilizou várias equipes de resgate na manhã de hoje (7), após a carreta que conduzia chocar-se contra uma mureta e cair da ponte.

As informações de portais de notícias daquela região são de que o corpo de William teria sido projetado para fora do veículo, parando embaixo das ferragens.

Após a atuação de profissionais do Corpo do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia, a vítima foi removida e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Ainda segundo o portal Tribuna do Vale, as causas do acidente ainda são desconhecidas pelas autoridades e serão investigadas, no entanto, depoimentos de alguns motoristas, dão conta de que uma das lombadas implantadas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) nas cabeceiras da ponte reduziu a velocidade dos veículos no local e pode ter contribuído para a tragédia.

William era casado com a floridense Tatiele Mazali (ex-funcionária da Farmácia Flórida), com quem tinha um filho.

Seu velório será realizado em Lucélia e o sepultamento ocorrerá em Flórida Paulista. Horários serão divulgados nas próximas horas.

O Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site) lamenta o ocorrido e se solidariza com a esposa e demais parentes neste momento de profunda tristeza pela perda do pai de família.