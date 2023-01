LUCÉLIA: Prefeitura realiza Processo Seletivo Simplificado para área da Saúde

A Prefeitura de Lucélia está realizando Seleção para contratação emergencial de 02 vagas de Médico, sendo 01 Clínico Geral e 01 Cardiologista para atuar junto à equipe do Centro de Saúde.

O contrato será por prazo determinado conforme Lei Municipal 3525/2004 e suas alterações, considerando para tanto a vacância dos cargos efetivos.

O vencimento mensal de ambos os cargos será de R$ 2.990,98 com carga horária de 10 horas semanais e o cargo tem como atribuições as descritas abaixo:

A seleção acontece no período de 9 a 13 de janeiro, no horário das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas, no Centro Administrativo II da Prefeitura de Lucélia, localizado na Rua Manoel Lopes, 1331 – Centro, na cidade de Lucélia-SP, onde a Comissão terá como critério de avaliação e classificação a de tempo e experiência em serviços de saúde.

Os interessados deverão comparecer no local, data e horário mencionados acima, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.