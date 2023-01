Homem “pega” ambulância vai até outra cidade e “devolve”, mas acaba preso

A Polícia Militar foi acionada na madrugada de domingo (08), por volta de 2h10, pelo funcionário público plantonista do setor de ambulância do município de Inúbia Paulista (SP), que relatou que chegava de Adamantina (SP), onde levou um paciente ao Pronto Socorro da Santa Casa, e ao adentrar o pátio da unidade de saúde, onde ficam guardadas as ambulâncias da cidade, notou uma Chevrolet Montana deixando o local.

Como o funcionário público era o único plantonista de ambulância trabalhando na noite, resolveu confirmar o fato com a pessoa responsável pelo setor e diante da informação de que não havia nenhum atendimento registrado, foi acionada a Polícia Militar.



Ao amanhecer, uma testemunha que chegava para o trabalho viu a ambulância sendo deixada no mesmo pátio e um rapaz, que seria conhecido nos meios policiais, saindo correndo. Policiais militares fizeram a abordagem do indivíduo que, segundo a Polícia Militar, revelou ter se apossado do veículo municipal para ir até a cidade de Parapuã de onde tinha acabado de retornar.

O indivíduo foi levado pelos policiais militares até o Plantão da Polícia Judiciária em Adamantina, onde ficou à disposição do delegado de plantão para as demais providências.