Três visitantes são flagradas tentando entrar em penitenciárias com entorpecentes e aparelho celular

No mesmo dia, durante o procedimento de revista, outra mulher foi surpreendida enquanto tentava entrar na unidade prisional com um invólucro, também nas partes íntimas, que continha duas porções de uma substância pastosa de cor amarelada, aparentando ser cocaína, e outra de cor verde, aparentando ser maconha, além de papéis com aparência da droga sintética ‘K4’.