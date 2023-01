FLÓRIDA: Banheiro do Centro de Lazer é destruído por ações de vandalismo

O banheiro feminino do Centro de Lazer de Flórida Paulista foi destruído por ações de vandalismo.

A situação foi constatada pela Prefeitura Municipal na manhã desta quarta-feira (11), quando também foi acionada a Polícia para a confecção do boletim de ocorrência.



Ainda não se sabe quantas pessoas teriam participado do “quebra-quebra” promovido no interior do bem público, porém, uma situação de destruição e prejuízo aos cofres públicos que ainda é calculada, restou para ser solucionada pela Prefeitura.

Entre os danos ocasionados, estão o arrombamento de uma porta; pichação do teto; a quebra de espelhos; fogo sobre os lavatórios; danos nos vasos sanitários e outros estragos.



A Polícia Científica também foi acionada, registrou imagens, dados do local e coletou digitais que poderão ser úteis na identificação da autoria do crime de dano ao patrimônio, cuja pena varia de seis meses a um ano de prisão e multa.

A Polícia Civil de Flórida Paulista abriu um inquérito e investiga o caso contando ainda com informações anônimas que podem ser fornecidas via telefone (197) ou presencialmente na Delegacia de Polícia.



A identificação do denunciante será mantida em absoluto sigilo.