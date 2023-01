FLÓRIDA: Inscrições para Campeonato de Futebol Médio terminam na sexta-feira

Termina nesta sexta-feira as inscrições para o 3ª Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista categoria livre.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente e as fichas retiradas na sede da Secretaria de Esportes (anexo a Secretaria Municipal de Educação) das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

O Campeonato de Futebol Médio acontecerá no recém-inaugurado campo de futebol do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”. O campo passou por diversas melhorias e cuidados para receber as partidas que deverão acontecer aos domingos pela manhã.

O início da competição deve ocorrer no final do mês de janeiro.