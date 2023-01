Para se livrar de dívidas, homem inventa assalto de motocicleta, mas acaba desmascarado pela polícia

Durante o andamento das apurações para verificar as várias alegações sobre o fato, o homem acabou se desmentindo e confessou aos policiais a inexistência do crime. Ele alegou, segundo a polícia, que, a fim de se livrar das dívidas de parcelas contraídas com o financiamento, teria vendido sua motocicleta na noite anterior, ou seja, na segunda-feira (9), pelo valor R$ 1,6 mil para um outro homem, morador do distrito de Campinal, em Presidente Epitácio (SP), e posteriormente, já na manhã da terça-feira (10), planejou a estória do roubo, acionando primeiramente a Policia Militar, pelo telefone 190.