Bebê de um ano e cinco meses morre afogada

Uma bebê de um ano e cinco meses, identificada como Samara Vitória Amaro Ferreira Santana, morreu depois de se afogar em uma piscina na casa em que morava com os pais nesta quinta-feira (12), em Cafelândia (distante 74 quilômetros de Marília). O caso foi registrado às 17h40.

O pai teria encontrado Samara boiando na piscina. A menina chegou a ser levada até a Santa Casa, mas já chegou sem vida. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Nas redes sociais, a Diretoria Municipal da Educação de Cafelândia emitiu nota de pesar pela morte da menina.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da Samara Vitória Amaro Ferreira Santana, aluna do Berçário II da Creche Escola Cecília de Castro Delafiori. Nesse momento de dor, a DME se solidariza com todos familiares, amigos e servidores e expressa as mais sinceras condolências pela irreparável perda”, diz o comunicado.