Festival do Bolo Caseiro no Supermercados Ikeda de Flórida Paulista

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista está realizando nesta sexta-feira (13), o Festival de Bolo Caseiro.

Entre as opções, estão os bolos de laranja, aipim e fubá.

Além do festival, você também pode aproveitar as delícias da padaria e rotisserie do Supermercados Ikeda e a “Sexta do Pão Francês”, com pão de R$ 9,99 por R$ 7,49.

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista oferece qualidade e praticidade no seu dia-dia.