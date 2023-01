Renan Bataus comemora um ano na direção do Escritório Cruzeiro do Sul de Flórida Paulista

O contador Renan Bataus está comemorando um ano na direção do Escritório Cruzeiro do Sul de Flórida Paulista.

Nesta primeira etapa da caminhada como gestor do próprio negócio, Renan afirma ao jornalismo Folha Regional ter ganho ainda mais conhecimento, novos parceiros e vencido alguns desafios que o projetaram de forma pessoal e profissional.

“Foi um ano de bastante evolução e hoje me sinto muito orgulhoso de saber que as sementes que estamos plantando já começam a dar seus frutos”, destaca Renan Bataus.

Apesar de bastante jovem, o empreendedor traz na bagagem os vários anos de dedicação na equipe Cruzeiro do Sul, o que fez com que alcançasse o posto de proprietário do escritório contábil.

“Não poderia nunca deixar de agradecer aqueles que depositam a confiança em nossos serviços e que acreditaram em mim desde o início. Em nome da filha Ivonete e do genro Vanderlei, relembrar e fazer reverência ao saudoso Eder Prando que iniciou esta bonita história de sucesso do Escritório Cruzeiro do Sul é fazer uma viagem ao meu passado e perceber o quanto evolui e aprendi com este homem que além de muito respeitado foi um exemplo para mim”, pontuou Renan bastante emocionado.

O Escritório Cruzeiro do Sul tem a tradição de vários anos de serviços prestados é o responsável pelo “pontapé” inicial de muitas das empresas e profissionais que se instalaram em Flórida Paulista e que depositam a confiança de sua contabilidade nas mãos de seus profissionais.

“Deixo aqui o meu agradecimento para cada colaborador, cliente, cada amigo e cada floridense que torce por mim. Não posso esquecer de agradecer a minha família que é o motivo e o combustível para a minha dedicação diária”, frisou.

O Escritório Cruzeiro do Sul fica na Avenida Presidente Vargas, 151 – centro de Flórida Paulista. Telefone: (18) 3581-1165.