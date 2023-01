BRUTU’S CENTER conta com duas lojas em Flórida Paulista

Flórida Paulista conta com duas lojas da Brutu’s Center.

A primeira está localizada próximo ao Auto Posto Cardoso em local estratégico e com estacionamento para que você possa fazer as compras com tranquilidade.

A segunda é a Casa Nova, que agora faz parte do time Brutu’s de lojas de materiais para construção.

Na Brutu’s Center, você encontra materiais para construção, elétrica, hidráulica, materiais de acabamento e reforma.

Se for construir ou reformar, procure a Brutus e leve seu orçamento. Garantia de qualidade com o melhor preço da cidade.

A direção da Brutu’s Center é do empresário Nilton Cândido.