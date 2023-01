FLÓRIDA: Transmitido ao vivo, sorteio da promoção de Natal da Acifp acontece hoje

Com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional, o sorteio da promoção de Natal da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) será realizado nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro.



Os clientes que comprarem no comércio de Flórida Paulista, continuam recebendo cupons que devem ser preenchidos e depositados na urna da promoção antes das 17h00, momento em que terá início a apuração.



Será sorteado no primeiro prêmio um vale compras de R$ 2 mil; segundo prêmio um vale compras de R$ 2 mil; terceiro prêmio R$ 1 mil em vale compras; um celular Xiaomi REDMI A1 (4º prêmio); um celular Sansung Galaxy A03 (5º prêmio) e uma TV 32 polegadas LED no 6º prêmio.



A promoção tem a iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, com o apoio da Prefeitura Municipal e Grupo Folha Regional (jornal, TV e site).



O sorteio será transmitido ao vivo pela TV Folha Regional através do Facebook.