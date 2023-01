Homens são flagrados pela Polícia Ambiental durante caça em Flórida Paulista

Ontem (15). uma equipe da Polícia Ambiental efetuava patrulhamento por estradas rurais de Flórida Paulista e visualizou dois indivíduos praticando caça no interior de uma fazenda com uso de veículo, cães, lanterna e zagaias.

Foi efetuada a abordagem dos caçadores que foram identificados e não foi constatado abate de animal.

Foram elaborados dois Autos de Infração Ambiental em desfavor dos envolvidos de 27 e 44 anos de idade, “por caçar espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização do Órgão Ambiental competente, incorrendo no disposto do Art. 25 da Resolução SIMA – 05/21, com penalidade de apreensão e multa simples no valor de R$500,00 para cada um.



Os cães foram apreendidos e permaneceram sob a guarda dos envolvidos e os petrechos de caça ficaram depositados na sede da Polícia Ambiental a disposição da Justiça.

A ocorrência será apresentada via ofício à Delegacia de Polícia Civil de Flórida Paulista pelo cometimento de Crime Ambiental capitulado no ART. 29 da Lei Federal n⁰ 9.605/98. Os envolvidos responderão criminalmente pelo ato.