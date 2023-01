IRAPURU: Escola Pedro Leite Ribeiro recebe obras de reforma e ampliação

A Prefeitura de Irapuru iniciou no mês de dezembro a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro Leite Ribeiro.

As melhorias no espaço físico da escola têm como objetivo oferecer maior qualidade no ensino para os alunos do Ensino Fundamental.

Os investimentos do município somam R$ 1,2 milhões que serão aplicados através de recursos próprios.

“Esta é mais uma grande conquista para a educação. Há muito tempo os professores, a direção e os pais de alunos reivindicavam melhorias na estrutura da escola, e agora demos início a este importante processo”, disse a administração municipal.

Entre os serviços previstos estão a construção de passarelas cobertas, construção de cinco salas de aula, área coberta para playground, adequações de acessibilidade, pintura geral do prédio e readequação das áreas externas.

De acordo ainda com a Prefeitura Municipal, o prazo para a conclusão da obra é em maio de 2023.