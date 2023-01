OSVALDO CRUZ: Governador Tarcísio de Freitas entrega mapeamento de área de risco da cidade

O governador Tarcísio de Freitas entregou na quinta-feira (12) à prefeita Vera Morena documento de mapeamento de área de risco da cidade de Osvaldo Cruz, durante evento realizado na cidade de Araçatuba.

“Estamos entregando mapas de riscos, que é um importante instrumento de prevenção a catástrofes”, disse Tarcísio de Freitas.

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, atua nas necessidades dos municípios da região com objetivo de ouvir as demandas locais, entender as necessidades e promover medidas que previnam os desastres naturais, levando em conta a proteção da população.

Na mesma oportunidade houve também a entrega de viaturas e equipamentos da Defesa Civil a vários municípios, para que os agentes municipais possam atuar na prevenção e mitigação de desastres naturais.

“Quero aqui agradecer à Defesa Civil do Estado, na pessoa do Governador Tarcísio de Freitas, pelo estudo feito em Osvaldo Cruz onde pudemos mapear as áreas de risco e certamente contaremos com o Governo do Estado como parceiro para ações de prevenção a enchentes e outros problemas”, disse a prefeita Vera Morena.