FLORA RICA: Totem de autoatendimento do Poupatempo está em funcionamento na Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Flora Rica instalou o totem de autoatendimento do Poupatempo, que já está em funcionamento no município.

Através do totem de autoatendimento do Poupatempo é possível emitir atestado de antecedentes criminais, certidões de CNH, também é possível solicitar 2ª via de RG e CNH, além de realizar agendamentos para a unidade mais próxima do Poupatempo.

O totem de autoatendimento do Poupatempo está localizado dentro da Prefeitura Municipal de Flora Rica com atendimento de segunda a sexta das 8h às 17h. A assistente do Poupatempo no município, Maria Mirela, também está no local para auxiliar as pessoas que tiverem dúvidas ou necessitar de ajuda para realizarem os processos do atendimento.

A instalação do totem de autoatendimento do Poupatempo foi possível através de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Flora Rica e o Governo do Estado firmado ainda no final do primeiro semestre do ano passado.