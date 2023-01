RINÓPOLIS: Prefeitura abre inscrições para concurso com diversos cargos

A Prefeitura Municipal de Rinópolis está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 10 vagas em áreas diversas e com salários entre R$ 1.218,84 e R$ 11.547,09. São oferecidas as seguintes vagas: Ensino Fundamental – coveiro (1 posto) e pedreiro (1); Ensino Médio – caixa (1), operador de máquinas (1) e orientador social (1); e para curso superior as oportunidades são para enfermeiro (1), médico (1), terapeuta ocupacional (1), professor de educação artística (1) e professor de língua inglesa (1).

Os candidatos devem fazer as inscrições para o concurso público até as 23h59 do dia 5 de fevereiro de 2023 através da internet (www.consesp.com.br).

As taxas de inscrição são as seguintes: R$ 40,00 (Ensino Fundamental); R$ 50 (Ensino Médio); e R$ 80,00 (curso superior). O certame é organizado pela Consesp (Consultoria em Concursos Públicos e Pesquisas Sociais). Os candidatos, em caso de dúvidas, podem obter mais informações com a banca por meio dos telefones (18) 3822-6464 e (11) 2359-8856.

ETAPAS

Agendada para acontecer no período da manhã do dia 26 de fevereiro 2023, a prova objetiva terá 30 questões de múltipla escolha, que deverão ser feitas em, no máximo, duas horas. A próximas fases da seleção terá exame prático para operador de máquinas; e análise de títulos para professor.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, prazo que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital. (Com informações de Bastos Já).