SALMOURÃO: Prefeitura recebe veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência

A Prefeitura Municipal de Salmourão, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI), recebeu, no final do ano passado, uma van adaptada através do convênio do programa Cidade Acessível do Governo de São Paulo.

O veículo é uma van adaptada, ano 2022, modelo 2023, avaliada no valor de R$ 351 mil.

O veículo possui nove lugares para passageiros, sendo três exclusivos para cadeiras de rodas e está equipado com sistema de elevador para acesso de cadeira de rodas ao veículo, além de ar condicionado.

O novo carro possibilita um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas, e pode ser utilizado para pessoas com outras deficiências e ainda pessoas idosas, auxiliando no transporte destes usuários. (Com informações da ass. de comunicação)