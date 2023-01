Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em lixeira no interior de SP

“Acionamos a perícia, comparecemos no local e conseguimos preliminarmente constatar que de fato é uma mulher com várias lesões na face e no corpo, como se fossem pancadas, além de um enforcamento por fios. As investigações serão iniciadas e vamos selecionar possíveis testemunhas, imagens e vamos acompanhar a ocorrência para DEIC”, afirma o delegado de plantão na Central de Flagrantes, Jonathan Marcondes.