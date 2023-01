FLORA RICA: Novo presidente da Câmara toma posse como prefeito interino

O novo presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, Fábio Luiz Florentino de Faria (PSDB), assumiu o cargo de prefeito interino da cidade. A sessão de posse foi realizada na noite desta terça-feira (17), na Casa de Leis, onde a reportagem do jornal e site Folha Regional esteve presente.

Fábio assume o cargo após o prefeito eleito e a vice serem afastados de forma cautelar pela Justiça em razão de ação contra fraudes em licitações e desvios de verbas públicas.

Com os desdobramentos das investigações, 42 nomes foram acusados de envolvimento em um esquema de desvio de combustíveis no contrato entre a Prefeitura de Flora Rica e um posto de combustíveis em Irapuru. Entre os investigados, estão o prefeito eleito Gilberto Sanches Gomes (PTB) e a vice-prefeita Josemara Ferreira Ávila Santos (PSB), que foram afastados dos respectivos cargos.

Esta é a terceira mudança da chefia da Prefeitura em menos de um ano. Agora, Fábio, que foi eleito presidente da Câmara Municipal no final do ano passado para o biênio 2023/2024, tornou-se prefeito interino da cidade.





A sessão extraordinária de posse contou com a presença de um grande público que lotou as dependências da Câmara Municipal de Flora Rica. O então presidente da Câmara prestou o juramento e foi declarado empossado no cargo de prefeito.

Até então, Rosicler Ribeiro Camargo (PSDB), que era a presidente da Câmara no biênio anterior, ocupava o posto de prefeita desde o ano passado, em 2022, de forma interina.



Com Fábio como atual presidente da Câmara Municipal assumindo o cargo de chefe do executivo de forma interina, Rosicler volta a ocupar o cargo de vereadora. Ela foi a única que não compareceu na sessão da posse.





O novo prefeito empossado afirmou que já colocará em prática seu trabalho como chefe do Executivo nesta quarta-feira (18). “Agradeço a toda a população e principalmente a todos os vereadores que confiaram em mim e me elegeram presidente desta Casa. Hoje, aqui, estão me empossando neste ato de cerimônia formal para este biênio que ainda nos resta para legislar, ou seja, executar os projetos que faltam para a nossa população”, disse o novo prefeito de Flora Rica.