SHOP ANNA: A moda feminina em 2023

Há três meses em novo endereço, a Shop Anna é uma referência em moda feminina. Em pouco tempo, a loja se destaca no comércio local e regional pela qualidade e levando o lema: Estar na moda é ser quem você é.

A loja física conta com um amplo espaço e conta com looks e tendências de moda, acessórios e vários outros produtos “para elas”.

Vale ressaltar que todos os produtos podem ser enviados para todo o Brasil, via Shop Now.

A Shop Anna tem o comando e atendimento especial da jovem empresária Anna Victória Modesto.

CURSOS

Anna Victória está em constante atualização do mercado da moda. Neste final de semana estará participando de um curso na Faculdade Belas Artes, em São Paulo e promete trazer muitas novidades e conhecimento da moda para a Cidade Amizade e região.

Pelas redes sociais, principalmente Instagram, a Shop Anna divulga as tendências, promoções e algumas peças disponíveis das melhores marcas.

SERVIÇO

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 77, Centro de Flórida Paulista.

Telefone/WhatsApp: 18 99814-5883.

Acompanhe pelas redes sociais: @shop.anna0