Três suspeitos de assassinar jovem que teve corpo encontrado em córrego são presos

Ainda conforme a polícia, um Boletim de Ocorrência havia sido registrado no dia 4 de dezembro, em Osvaldo Cruz, pela própria mãe do homem. No documento, a mulher dizia que o filho havia ido para uma festa em Parapuã e, até então, não tinha retornado para casa.

No domingo (11), o corpo do jovem foi encontrado e um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas da morte. A suspeita era de que a vítima teria sido atingida por disparo de arma de fogo.