DRACENA: SENAI se destaca em capacitação e formação profissional

O prefeito de Dracena André Lemos, demais prefeitos e representantes de cidades da microrregião se reuniram no Centro de Treinamento do SENAI, onde foram recebidos pelo diretor do órgão na cidade, Nestor Tobias Filho.

Foram tratados assuntos quanto às perspectivas do SENAI para este ano em Dracena; os cursos que serão promovidos e parcerias entre as prefeituras da região.

Nestor informou que a reunião foi muito produtiva, sendo destacada a importância do SENAI Dracena que faz um trabalho de capacitação e formação não só de pessoas da cidade, mas como de moradores da região.

“Estamos sendo referência em capacitação e formação profissional, também na absorção de jovens aprendizes no mercado de trabalho”, comentou o diretor.

Nestor aproveitou para agradecer a presença do prefeito André Lemos e ainda do diretor regional do SENAI de Presidente Prudente, Sherman Willian Mukoyama, assim como toda equipe que está disposta a ouvir as demandas dos prefeitos e as necessidades das indústrias e empresas locais e da região e enalteceu a presença dos demais prefeitos e representantes das cidades vizinhas.

Entre os participantes estavam Rinaldo Picinini, chefe de gabinete da Prefeitura de Junqueirópolis; Bruno Dancieri, representante local do CIESP; do prefeito André, prefeito de Ouro Verde Claudinei dos Santos (Dinei da Banda) e a primeira-dama Fran; prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto; vice-prefeito Luís Vitoreli e Jadílson Santos de Souza, chefe de gabinete, ambos de Irapuru; coordenador de Relação da Indústria André Canno, do SENAI; Lena, chefe de gabinete e Gisele, diretora da Assistência Social, ambas de Pacaembu; Wilson Seidy, secretário do Agro de Irapuru.