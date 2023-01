FLORA RICA: Câmara Municipal tem nova presidente

Nesta terça-feira (17), o novo presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, Fábio Luiz Florentino de Faria (PSDB), assumiu o cargo de prefeito interino da cidade.

Fábio, que foi eleito presidente da Câmara Municipal no final do ano passado para o biênio 2023/2024, tornou-se prefeito interino da cidade, enquanto durar o afastamento do prefeito e vice pela Justiça.

Desta forma, com a ida do presidente do legislativo para ocupar o cargo de prefeito interino, a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Marialice da Silva Bastazini Delgado, assume automaticamente o cargo de presidente.

A posse de Marialice como presidente da Câmara Municipal, obedece aos trâmites regimentais, sendo que ela ocupará o cargo enquanto o presidente continuar ocupando o cargo de prefeito.

A nova presidente da Câmara Municipal, Marialice já ocupou a cadeira de presidente na sessão extraordinária que empossou o novo prefeito, onde conduziu a sessão com os demais membros Mesa Diretora e a presença dos vereadores da cidade.

Marialice ocupa o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Flora Rica pela primeira vez, sendo eleita na eleição de 2020 com 57 votos, e pertence ao PSL.