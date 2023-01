FLÓRIDA: Polícia Militar recebe nova viatura

A Polícia Militar de Flórida Paulista recebeu na semana passada uma nova viatura para o atendimento de ocorrências e prestação de outros serviços à população.

O modelo Chevrolet Spin, automático, dotado de equipamentos luminosos; sonoros; guarda-presos e terminal móvel de cidades para consultas via Centro de Operações da Polícia Militar já está sendo utilizado pelos policiais floridenses nos chamados via 190 e patrulhamento na cidade e distritos de Indaiá e Alto Íris.

A destinação do veículo foi feita pelo Governo do Estado de São Paulo via Secretaria de Segurança Pública ainda no ano passado e agora, após inserção da viatura nos sistemas da polícia e outros procedimentos, o veículo foi entregue à Polícia Militar e passa a integrar a frota da 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista.

Nossa reportagem esteve na sede da Polícia Militar, onde o sargento D’Aquino apresentou o novo veículo e destacou a importância de mais este equipamento para a comunidade local.

“Com mais esta viatura integrada ao 4º Grupamento da Polícia Militar, nossos policiais contam com mais conforto e segurança para o atendimento da população que consequentemente têm garantidas a tranquilidade e a certeza de poder contar com nossa presença 24 horas nos mais diversos tipos de ocorrência”, disse D’Aquino.