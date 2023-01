PARAPUÃ: Prefeito anuncia obras no ginásio do complexo esportivo da antiga piscina

Através das redes sociais o prefeito de Parapuã, Gilmar Martins Martin, informou no final do ano passado, a realização de obras no Ginásio de Esportes localizado ao lado do antigo Parapuã Piscina Clube.

“Para fecharmos a reforma de todo o complexo social e esportivo, agora chegamos no Ginásio de Esportes, que será totalmente reformado e adequado às normas técnicas exigidas”, informou o prefeito.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, será investido o valor total de R$ 804 mil nessa reforma, sendo R$ 304 mil de contrapartida do município e R$ 500 mil indicado pelo deputado Reinaldo Alguz.

Ressaltou ainda o prefeito Gilmar que em breve todo complexo conhecido como clube da piscina será entregue à população de Parapuã.

Já foram concluídas obras no clube social, campo de futebol, cancha de bocha e a piscina está em fase final de execução, sendo agora para finalizar está sendo licitado a execução de obras no Ginásio de Esportes.