Carro arrastado por água após queda de ponte é retirado por retroescavadeira de córrego em Campinas

Um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra o momento em que o veículo, com as rodas para cima, começa a ser retirado por uma máquina que fazia a desobstrução do córrego e manutenção para liberar o acesso de uma linha de ônibus.

Na quinta-feira, o carro chegou a ficar preso na estrutura, que fica na Rua Ferdinando Turquete, no Jardim das Bandeiras 2. Um vídeo mostra o veículo sendo arrastado pelo córrego após a construção ceder completamente.