Diego e Victor Hugo lançam o álbum completo “Ao Vivo Em São Paulo”

Acumulando mais de 8.5 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, e figurando no TOP 30 dos artistas brasileiros mais ouvidos na plataforma, Diego e Victor Hugo celebram cada vez mais conquistas em sua carreira. Gravado em maio de 2022, em uma das casas de evento mais conceituadas de São Paulo, o Espaço Unimed, e levando mais de 6 mil pessoas para o registro, os sertanejos lançam na noite de hoje, 19 de janeiro, o álbum completo de “Ao Vivo Em São Paulo”. No setlist, ganham as plataformas as canções: “Beija Baixo”, “Frequência de Saudade”, “Lado Idiota”, “Saudade Traíra”, “Sorte”, e “Confia Desconfiando”, faixas que compõem o projeto que já acumula milhares de views e players, como “Beijo de Glicose” (feat Jorge & Mateus), que conta com mais de 100 milhões de streams e figurou entre as músicas mais executadas de 2022. Desta vez, para fechar o álbum, apresentam como tema a música “Frequência de Saudade”, composta por Victor Hugo, Pancadinha, Felipe KEF, Kaique KEF e Thales Lessa.

Esse é o sexto DVD da dupla e teve participações pra lá de especiais, como de Jorge & Mateus no hit “Beijo de Glicose”, Sorriso Maroto em “Cadarço” e Léo Santana em “Lugar Que Tem Banheira” além dos feats inéditos, o álbum é recheado de singles exclusivos, como: “Desbloqueado”, “Meio fio”, “Sinal da oração”, “Facas”, “Cheiro e cabelo”, “Defeito de casa”, “Diluindo saudade”, “Cadarço”, “Motel Volkswagens”, “Disputa de esquecimento”, “Torcendo contra”, “Conselho bom”, “La vou eu”, “Confia desconfiando”, “Sequela (trem a toa)”, “Ainda dói”, “Lado idiota”, “Barco a vela”, “Sorte”, e outras. Ao lado do público, de amigos e de convidados talentosos, Diego & Victor Hugo resgataram o melhor que há na música: a capacidade de impactar outras pessoas através da sua verdade, refletida em forma de melodia, ritmo e harmonia; além da possibilidade de compartilhar todos os sentimentos, sejam eles quais forem, através de seu repertório, que contou com 25 canções, sendo 19 inéditas e regravações.

“A cada ano, desde “Facas”, Deus tem nos concedido muitas bençãos. Estamos gratos”, afirma Diego. Já Victor Hugo reforça: “Muita moda apaixonada, muita música pra ouvir juntinho e aquelas, claro, pra pensar naquele amor que sempre fica”.