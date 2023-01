FLÓRIDA: Previsão é que município deve arrecadar mais de R$ 4,3 milhões com IPVA em 2023

Neste ano, a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) estima arrecadar R$ 472,9 milhões com o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) na 10ª RA (Região Administrativa de Presidente Prudente) do Estado de São Paulo. Juntas, as 53 cidades somam 362.512 veículos tributáveis, conforme dados enviados pela pasta à reportagem do jornal O Imparcial.

De acordo com levantamento divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado, o município de Flórida Paulista possui uma frota com 3.519 veículos sendo que a estimativa é que gere o valor de R$ 4.311.312,00. Esse valor é uma estimativa uma vez que pode haver desconto para pagamento à vista e multa para pagamento fora do prazo, entre outros.

Conforme a Sefaz-SP, o IPVA é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, ficando atrás apenas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Do total recolhido, são descontadas as destinações constitucionais, como o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), e o valor restante é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos, que devem corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos proprietários, e os outros 50% para o Estado.