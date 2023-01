Homem é preso após descumprir medida judicial em Salmourão

A ex-esposa do acusado de 55 anos, por ser ameaçada e agredida por várias vezes, entrou na justiça para pedir uma Medida Protetiva de Urgência, e o afastamento imediato do lar, no qual foi deferida em desfavor do acusado.

Ainda a vítima, ela estava em sua residência quando o ex-esposo chegou quebrando a porta e o xingando.

No momento da chegada dos policiais o acusado estava na residência onde recebeu voz de prisão por descumprimento judicial, ficando a disposição da justiça.