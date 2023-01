MARIÁPOLIS: Orçamento Municipal para 2023 tem como prioridade a Saúde e Educação

Foi aprovado pela Câmara Municipal de Mariápolis o Projeto de Lei de autoria do prefeito Ricardo Watanabe estimando a receita e fixando a despesa do Orçamento Público do Município para 2023. De acordo com a Lei Municipal o orçamento público do município de Mariápolis para 2023 está estimado na importância de R$ 23,600 milhões.

O Orçamento Municipal terá investimentos prioritários nas seguintes áreas: Saúde R$ 7.212.420,00; Educação R$ 5.875.000,00; Administração R$ 3.333.000,00; Assistência Social R$ 1.483.700,00; Urbanismo R$ 1.471.400,00; Transporte R$ 1.211.480,00; Agricultura R$ 184.000,00; Desporto e Lazer R$ 106.000,00; Cultura R$ 58.000,00. Já o Legislativo terá o valor de R$ 900.000,00.

Desta forma com o Orçamento Municipal fica estabelecido que o setor de Saúde terá o maior valor de recursos aplicados durante o ano de 2023 pela Administração Municipal, sendo logo após o setor de Educação.