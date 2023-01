Polícia Civil prende casal suspeito de extorsão e tentativa de homicídio em Salmourão

A Policiais Civis da Delegacia de Polícia do Município de Salmourão e da Delegacia de Polícia do Município de Osvaldo Cruz deram cumprimento, nesta sexta-feira (20), ao mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juiz da 2ª Vara Judicial da Comarca de Osvaldo Cruz, na residência de casal investigado pela prática do crime de extorsão qualificado pelo resultado lesão corporal, ocorrido no Município de Salmourão na manhã da última segunda-feira (16).

O crime ocorreu quando uma pessoa do sexo masculino foi agredida a facadas na região abdominal dentro de sua residência, sendo socorrido no Pronto Socorro do município de Salmourão e encaminhado para Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde foi constatada uma perfuração intestinal. A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência, estando internada até a presente data com o estado de saúde estável.

O fato foi registrado como homicídio tentado, sendo instaurado na mesma data inquérito policial para apurá-lo. Ao longo da semana, por meio de diligências investigatórias e oitiva de testemunhas, a Polícia Civil identificou um casal morador do Município de Salmourão como suspeito da autoria, que foi confirmada pela vítima e por uma testemunha por meio de reconhecimento fotográfico.

Conforme apurado pela equipe policial, o casal ora investigado pela prática delitiva é envolvido com o comércio de entorpecentes e, na manhã da última segunda-feira, acordaram a vítima pela manhã em sua residência para cobrar uma dívida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo constrangido a vítima mediante violência e ameaça a pagar a quantia devida ou a passar a escritura de um imóvel para o casal.



Na oportunidade, o casal agrediu a vítima com tapas e socos e, em seguida, desferiu pelo menos três facadas no braço e na região abdominal da vítima. Em seguida, o casal teria ameaçado a amásia da vítima caso ela chamasse a polícia e ordenado que a vítima fosse socorrida e não contasse detalhes da agressão, ameaçando-os de morte caso não pagassem a dívida ou passassem a escritura do imóvel até à tarde da segunda-feira, fato que configura, em tese, o crime de extorsão.

Deste modo, na quarta-feira (18), o Delegado de Polícia responsável pela investigação representou pela busca domiciliar e pela prisão temporária do casal, sendo deferida na data de ontem (quinta-feira, 19) a busca e a prisão pelo prazo legal de 05 (cinco) dias, porém os mandados foram expedidos nesta manhã, enquanto o casal estava na Delegacia de Polícia, onde se dirigiram espontaneamente para prestar esclarecimento do fato, local em que foi efetuado o cumprimento formal do mandado de prisão temporária expedido.

Em seguida, equipe policial civil se dirigiu até a residência do casal, onde foram encontrados e apreendidos: uma pequena porção de maconha de uso pessoal do investigado; uma blusa de moletom da investigada supostamente utilizada por ela na data do fato, pois com as mesmas características descritas pela amásia da vítima; dois aparelhos de telefonia celular pertencentes aos investigados; duas facas limpas, porém com as características descritas pela amásia da vítima; um televisor e uma geladeira, que teriam sido “confiscados” pelo casal de investigados semanas atrás da vítima para o abatimento de parte da dívida citada.

Após o cumprimento da prisão e da busca domiciliar, o casal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Adamantina, para exame de corpo de delito cautelar. Posteriormente, o investigado foi conduzido para a Cadeia Pública de Adamantina e a investigada para a Cadeia Pública de Tupi Paulista, de onde serão apresentados para audiência de custódia.