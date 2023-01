Um preso morre e outro é internado após incêndio na Penitenciária de Flórida Paulista

Um preso morreu e outro precisou ser internado após um incêndio em uma cela da Penitenciária de Flórida Paulista na manhã desta sexta-feira (20).

Informações obtidas pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site), dão conta de que os próprios presos que estavam no setor de disciplina da unidade prisional começaram a gritar por ajuda para os agentes penitenciários após notarem uma grande quantidade de fumaça que saia de uma das celas.

Imediatamente os agentes iniciaram o combate ao fogo e a retirada dos detentos que estavam no local afetado, sendo que os dois já estavam caídos no chão e sem esboçar reação com a perda dos sentidos.

Socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Flórida Paulista, um dos presos que sofreu queimaduras pelo corpo, acabou não resistindo e faleceu.



O segundo detento que teria inalado grande quantidade de fumaça, recebeu os primeiros atendimentos na unidade hospitalar e seria transferido para Adamantina em uma UTI móvel.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a presença da Perícia Criminal que esteve na penitenciária para a coleta de dados e imagens que vão basear o inquérito que irá apurar os fatos.

Em paralelo, um procedimento de apuração deve ser aberto pela unidade prisional.

A ocorrência segue em andamento e a reportagem do jornal e site Folha Regional acompanha os fatos.