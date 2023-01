Ex-presidiário é preso após manter a mãe em cárcere privado e ameaçar explodir residência

Um indivíduo, saído recentemente da prisão, foi autuado em flagrante depois de manter a mãe em cárcere privado e ameaçar familiares, em Tupã, na tarde desta sexta-feira, dia 20. Ainda de acordo com a Polícia Civil, que realizou a prisão, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o acusado improvisou um pavio em um botijão de gás e ameaçava explodir o imóvel.

Segundo a Polícia Civil de Tupã, a equipe da DIG foi acionada a comparecer em uma residência onde um rapaz estaria cometendo violência doméstica e, ao chegar ao local, os agentes se depararam com um indivíduo na janela da casa, portando uma enxada e ameaçando a família. Ainda de acordo com a Polícia Civil, com a aproximação dos agentes o rapaz se insurgiu, mais foi contido.



A Polícia Civil informou também que o interior da residência estava todo revirado, com móveis e objetos quebrados e espalhados pelo chão, e as vítimas encontravam-se em choque devido o acusado, que estava exaltado pelo consumo de drogas, ter introduziu um pavio improvisado na válvula do botijão de gás e, com uma caixa de fósforo, ameaçava explodir o local com todos dentro.

Destaca a Polícia Civil de Tupã que o rapaz, que encontra-se de benefício, tendo saído da cadeia há poucos dias, mantinha a mãe em cárcere privado, impedindo-a de circular pela casa ou ir ao banheiro e, após ser detido pelos investigadores da DIG, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.