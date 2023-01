Botucatu: após capotamento, carro invade estacionamento de hotel

Botucatu – Na tarde deste domingo (22), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Honda Civic que seguia pela rodovia Marechal Rondon (SP-300) capotou e invadiu estacionamento de um hotel às margens da via. O condutor, que não teve nome divulgado, foi retirado do carro consciente, pelo Corpo de Bombeiros, e levado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O acidente ocorreu por volta das 15h40. Segundo os bombeiros, o condutor contou que perdeu o controle da direção do veículo em razão da chuva e da pista molhada, atingiu gramado no acostamento e, na sequência, capotou, arrancando a grade de proteção do hotel, e caindo no estacionamento.

Ele ficou retido dentro do veículo, que parou com as rodas para cima. Para resgatar a vítima com segurança, o Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de salvamento veicular, com retirada da porta traseira e estabilização do condutor. Ele foi socorrido consciente e conduzido ao hospital para avaliação.