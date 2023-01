FLÓRIDA: Aguinaldo Carvalho deixa o cargo de secretário municipal de Saúde

O floridense Aguinaldo Adelino Carvalho deixou o cargo de secretário municipal de Saúde na qual esteve à frente por quase dois anos.

Por motivos pessoais, Aguinaldo que é psicólogo e pastor evangélico, deixou de exercer a função da qual havia sido convidado pela administração municipal para chefiar um dos cargos mais importantes do Município e que exige grande dedicação de quem o ocupa, já que está relacionado aos cuidados da saúde da população.

Entre os trabalhos desenvolvidos por Aguinaldo e que tiveram destaque em sua gestão, estão a promoção de mutirões de saúde que desafogaram filas de especialidades como colonoscopia, exames de diagnóstico por imagem, atendimento com médico ortopedista no município, ações com ônibus de prevenção do Hospital do Câncer e Santa Casa de Presidente Prudente e outras, além de um trabalho de atenção humanizada na saúde municipal, inclusive no Distrito do Indaiá do Aguapeí.

Ele foi o responsável por tomar importantes decisões e medidas no enfrentamento e combate ao Covid-19 que colocou não somente Flórida Paulista, mas todo o mundo em caos na saúde pública com falta de leitos de UTI, oxigênio e outros indispensáveis insumos para a manutenção da vida.

Aguinaldo chefiou a pasta durante os trabalhos de reforma da Estratégia de Saúde da Vila Monteiro e ainda enfrentou alguns desafios como a organização da estrutura do corpo profissional e de saúde do município.

O ex-secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho através das redes sociais, informou que deve assumir no próximo dia 1º de fevereiro o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, onde continuará a se dedicar prol à saúde dos floridenses.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, Aguinaldo aproveitou para agradecer todo o apoio e parceria obtidos através do empenho dos profissionais da saúde do município, bem como das pessoas dos mais diversos segmentos. Ele agradeceu também a oportunidade recebida do prefeito Fróio e do vice-prefeito Nei Gazola.

Com sua saída do cargo, assumiu interinamente o cargo de secretário municipal o servidor público da saúde Isaac Pereira Neves, que passou a responder pela pasta.