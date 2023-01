Morador de Lucélia ganha um automóvel Hyundai Creta + R$ 30 mil no SP CAP

Um morador de Lucélia foi contemplado neste domingo (22) no sorteio do SP CAP Presidente Prudente e Região, com um automóvel Hyundai Creta + R$ 30 mil. O contemplado é o aposentado José Coelho, morador do bairro Nosso Telo 1. Considerando o preço de mercado do automóvel, mais os R$ 30 mil, o prêmio totaliza o valor líquido de R$ 180 mil.

O sorteio foi realizado ao vivo na manhã deste domingo, com transmissão pela TV aberta. O luceliense foi o ganhador único da rodada e não vai precisar dividir o prêmio com ninguém. Veja aqui a lista dos contemplados em todas as rodadas.





Após o sorteio a produção do SP CAP fez contato telefônico com o morador, que participou ao vivo do programa. Ele disse que estava na missa, no momento do sorteio, e se mostrou feliz com a premiação recebida.

A entrega do prêmio acontece nesta semana, em Presidente Prudente, que deve ser exibida no programa do próximo domingo (29).

O SP CAP é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de contribuição única, com cessão de 100% do direito de resgate à Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente – Hospital De Esperança.