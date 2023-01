Astra “roda na pista” após pneu se soltar e atingir outro veículo na SP-294

Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (24), no km 683 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (próximo ao pedágio de Lucélia), envolveu dois veículos.

Um veículo GM Astra, com placas de Pacaembu, fazia o sentido Lucélia / Inúbia Paulista, quando por motivos desconhecidos houve a soltura de uma das rodas fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção, atingindo a canaleta às margens da rodovia e indo parar em meio a vegetação.



A roda que se soltou do Astra acabou atingindo um veículo Fiat Toro, com placas de Marília, que seguia no sentido contrário.

Apesar do susto, as vítimas não sofreram ferimentos, mas receberam todo o suporte e apoio do Corpo de Bombeiros de Adamantina e equipes do resgate e sinalização que atendem aos usuários da rodovia.