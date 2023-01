JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura investe em iluminação em praças esportivas e espaços públicos

A Prefeitura de Junqueirópolis, através do setor de Obras, realizou os serviços de instalação da nova iluminação de led no Parque Ecológico Nelson Lucas de Oliveira, e rua Edwirgens Anna Aparecida Trevisan, no perímetro de acesso aos bairros Pioneiros, Carmezim I, Vila Beatriz e Jardim dos Pássaros.

O prefeito Osmar Pinatto esteve em visita ao parque e na rua Edwirgens, onde ao lado dos moradores pode verificar o novo benefício proporcionado com a instalação da iluminação naquele local, que conta com toda infraestrutura de lazer e playground.

Contando ainda com as ruas do entorno bem sinalizadas para segurança e bem-estar da população que frequentam o parque ecológico Nelson Lucas de Oliveira.

COMPLEXO ESPORTIVO

Ainda a Prefeitura de Junqueirópolis, concluiu no dia 13, a iluminação do complexo esportivo do Parque Ecológico Jardim Paulista “Taffarel Rodrigues Vieira”.

O prefeito Osmar Pinatto esteve no local para vistoriar a nova iluminação, a quadra de gramado sintético, campo de futebol e quadra de areia.

Pinatto destaca que esses investimentos em infraestrutura na iluminação que a Prefeitura vem realizando no bairro são mais uma etapa das melhorias para o Jardim Paulista e adjacências; a exemplo da pavimentação asfáltica, a primeira medida tomada nos primeiros dias da atual administração, seguidos da construção do Parque ecológico, saneamento e serviços de infraestrutura que vão continuar.

“O objetivo é oferecer cada vez mais melhor qualidade de vida para a população do Jardim Paulista e toda Junqueirópolis”, ressaltou o prefeito.