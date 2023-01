SALMOURÃO: Iniciado processo de reativação do Conselho Comunitário de Segurança no município

Em reunião realizada no dia 12 de janeiro, com membros da sociedade civil e representantes de entidades da segurança pública local, foi iniciado o processo de reativação do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) tem por objetivo a aproximação entre a população e as autoridades policiais do bairro ou município.

Desta forma por definição, os Consegs são entidades compostas por grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Cada conselho é um instrumento de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vincula, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do coordenador estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança.

A reunião para a formação da nova diretoria contou com a presença do delegado de Polícia do município de Salmourão, dr. Éder Monarim, do Comandante do 2º GP de Salmourão sargento Airton Peçan, da prefeita Sônia Cristina Jacon Gabau, do vereador João Leme dos Santos (representando a Câmara Municipal), Eudes Zorzi, Jair Teixeira, João Bruno e ainda de servidores do município, juntamente com representantes da comunidade.