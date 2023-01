FLÓRIDA: Apresentado novo ônibus que será utilizado exclusivamente no setor de Saúde

A administração municipal apresentou mais um ônibus 0 km exclusivamente para o setor de Saúde.

Trata-se de um novo ônibus totalmente equipado que será destinado ao atendimento da população que diariamente utiliza-se dos serviços do transporte municipal para consultas em Tupã e Marília.

De acordo com a Prefeitura, este ônibus tem uma série de confortos para os usuários, entre eles ar-condicionado, estofamento confortável com bancos reclináveis e acessibilidade para cadeirantes.

A aquisição do novo ônibus foi viabilizada através de emenda do deputado Reinaldo Alguz no valor de R$ 300 mil e ainda o valor de R$ 212 mil de recursos da própria Prefeitura Municipal, totalizando custo do veículo no valor de R$ 512 mil.

O recurso destinado pelo deputado Reinaldo Alguz foi uma solicitação dos vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista.

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice Nei Gazola agradecem ao deputado Reinaldo Alguz por mais esta conquista, que também destacou o apoio dos vereadores Rafael e Ricardo em mais esta conquista para o município.

A administração ressalta a importância da união dos esforços políticos em prol do bem-estar da população floridense.