Homem morre em Paulínia após cair de parapente ao lado da prefeitura

Um homem de 39 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 25, após cair com um parapente no Parque Brasil 500, em Paulínia. A vítima despencou no gramado que fica entre a Prefeitura de Paulínia e o Teatro Municipal. As informações seguem em atualização. Ele teve fraturas e uma parada cardíaca.

Um cardiologista que fazia caminhada pelo local prestou os primeiros socorros ao rapaz. De acordo com o médico, a vítima teve diversas fraturas e uma parada cardíaca.

O cardiologista realizou massagem cardíaca enquanto o Corpo de Bombeiros era acionado. Por fim, uma equipe da Saúde Municipal atendeu o rapaz e o encaminhou para o Hospital Municipal de Paulínia, onde o óbito foi constatado.